كورديان يفوزان بمقعدين في البرلمان البريطاني

أربيل (كوردستان 24)- فاز اثنان من بين اربعة مرشحين كورد في انتخابات البرلمان البريطاني.

ونديم زهاوي وهو بريطاني ينحدر من مدينة خانقين باقليم كوردستان، فاز بـ33 الفا و343 صوتا، حيث كانت اصواته الاعلى من بين المرشحين الكورد الاربعة.

كما فازت فريال كلارك وهي تنحدر من جنوب شرق تركيا، "كوردستان الشمالية"، بـ23 الفا و240 صوتا.

اما ابراهيم دوغوز من كوردستان الشمالية ايضا فلم تمكنه اصواته البالغة 15 الفا و211 صوتا من ان يحظى يمقعد في البرلمان.

وكذلك كاوا بهشتي زادة من كوردستان ايران، لم يفز حيث بلغت اصواته 7 الاف صوت و 749 صوتا.

وفاز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس. وحصل حزب جونسون على 345 من مقاعد مجلس العموم. وغداة فوزه، وعد جونسون بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سوار احمد