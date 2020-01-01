عبد المهدي: العراق تلقى رسالة أمريكية بخصوص سحب القوات

أربيل (كوردستان 24)- ذكر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء أن بلاده تلقت رسالة من الجيش الأمريكي بشأن سحب قواته منها.

وقال عبد المهدي إن النسختين العربية والإنجليزية من الرسالة الأمريكية غير متطابقتين، لذلك طلب العراق توضيحات.

وكان البرلمان العراقي أيد تشريعا يطلب انسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد بعدما أودت ضربة بطائرة أمريكية مسيرة بحياة القائد العسكري الإيراني الكبير قاسم سليماني، مما أشعل أزمة في المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عدم وجود خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق رداً على رسالة تسربت وفجرت جدلاً في العراق.

وقال إسبر للصحفيين بعدما سُئل عن الرسالة "لا يوجد قرار على الإطلاق بالانسحاب من العراق"، مضيفا أنه لم تصدر حتى خطط للاستعداد للانسحاب.

وتابع "لا أعرف ما هذه الرسالة... نحاول معرفة من أين أتت وما صفتها. لكن لم يُتخذ أي قرار للانسحاب من العراق. انتهى".

وأضاف أن الرسالة "سيئة الصياغة وتوحي بالانسحاب. ليس هذا هو ما يحدث" مؤكدا أنه لا يتم التخطيط للانسحاب.

وكانت الرسالة موجهة إلى نائب قائد قيادة العمليات المشتركة- بغداد عبد الأمير يارالله.

سوار احمد