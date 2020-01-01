فلاحو كوردستان ينظمون مظاهرة احتجاجاً على بغداد

أربيل (كوردستان 24)- تجمع العشرات من المزارعين والفلاحين أمام برلمان إقليم كوردستان للاحتجاج على تأخير صرف مستحقاتهم المالية من قبل الحكومة الاتحادية.
ولم تصرف الحكومة الاتحادية مستحقات الفلاحين في إقليم كوردستان وذلك للسنوات 2014 و2015 و2016 عن محصول القمح.
وقال أحد المزارعين لكوردستان 24 إن على حكومة إقليم كوردستان أن تشكل وفداً للقيام بزيارة الى بغداد ومفاتحة الحكومة الاتحادية بالملف.
ويقول بعص المزارعين إن عدم صرف مستحقاتهم للفترة الماضية كان بقرار سياسي من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وحاولت لجنة الزراعة في برلمان كوردستان وعبر دعوات وزيارات متكررة الى بغداد لحل ملف مستحقات المزارعين الكورد، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن شيء.
وطالب المزارعون المتظاهرون حكومة وبرلمان الإقليم بتشكيل لجنة مشتركة للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لصرف مستحقاتهم المتبقية.
وكانت وزارة التجارة قالت مراراً إن بغداد ستبذل كل مساعيها لتسديد مستحقات الفلاحين في الإقليم إسوة بباقي فلاحي العراق.
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