فلاحو كوردستان ينظمون مظاهرة احتجاجاً على بغداد

ويقول بعص المزارعين إن عدم صرف مستحقاتهم للفترة الماضية كان بقرار سياسي من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وحاولت لجنة الزراعة في برلمان كوردستان وعبر دعوات وزيارات متكررة الى بغداد لحل ملف مستحقات المزارعين الكورد، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن شيء.

وطالب المزارعون المتظاهرون حكومة وبرلمان الإقليم بتشكيل لجنة مشتركة للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لصرف مستحقاتهم المتبقية.

وكانت وزارة التجارة قالت مراراً إن بغداد ستبذل كل مساعيها لتسديد مستحقات الفلاحين في الإقليم إسوة بباقي فلاحي العراق.