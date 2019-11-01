باكستاني يتبرع بـ"ظلال طبيعي" لأكثر شوارع العراق ازدحاماً

وسافر دربار إلى العراق، وتحدث إلى المسؤولين وحصل على إذن لمشروعه. كما زرع بعض الأشجار في النجف ليرى ما إذا كان يمكن أن تزدهر هناك.

وأضاف العالم الباكستاني بان المشروع كان ناجحاً، كما نقلت رويترز.

وانطلقت أول مجموعة من 9800 شتلة من ثمانية أنواع من الأشجار، يصل عمرها إلى ثمانية أشهر، من كراتشي على متن شاحنة في رحلة تمر عبر إيران إلى العراق. وتأخرت الشحنة لمدة شهر بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق وتأخر تأشيرة الدخول.