دبلوماسي إيراني لكوردستان 24: سنثأر لسليماني وسنقوض خطط أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- قال دبلوماسي إيراني الأحد إن بلاده ستأثر للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني الذي قُتل في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وقال القنصل الإيراني في أربيل نصر الله رشنودي لكوردستان 24 "الثأر هو مطلب الشعب الإيراني كافة بل ومطلب العالم الإسلامي ومحور المقاومة".

كان رشنودي يتحدث على هامش مراسم عزاء أُقيمت في القنصلية الإيرانية في أربيل على مقتل سليماني الذي وصل جثمانه الى ايران.

وتابع "من دون شك إننا سنثأر في الزمان والمكان المناسبين، ومما لا شك فيه أيضاً أن دماء الشهداء التي سالت لن تكون من دون رد".

وقال رشنودي "نسعى إلى تقويض الخطط التي شرعت بها أمريكا لتدمير أمن المنطقة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن واشنطن حدد عشرات الأهداف وإنها ستقصفها إذا ما أقدمت ايران على استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي دعت فيه أطراف عديدة بما فيما إقليم كوردستان، الى ضبط النفس والتهدئة وعدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.