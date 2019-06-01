تفجير يهز "أعزاز".. وترامب يتحدث عن "مجزرة إدلب": توقفوا

اربيل (كوردستان 24)- قتل عشرة اشخاص في وقت متأخر من المساء بانفجار استهدف سوقاً مكتظة في بلدة أعزاز التي تسيطر عليها المعارضة السورية، فيما دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب كلاً من سوريا وروسيا الى وقف الهجوم على إدلب.

ويعتبر الهجوم الذي استهدف اعزاز القريبة من الحدود التركية والخاضعة لفصائل تدعمها تركيا، الأعنف على الاطلاق منذ اشهر عديدة.

وبحسب وسائل اعلام سورية رسمية ومعارضة فان الانفجار نفذ بسيارة ملغومة واوقع عشرة قتلى واسفر عن اصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

يأتي هذا في وقت افاد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع انفجارات في مناطق أخرى خاضعة للمعارضة المسلحة في الشمال الغربي.

الى ذلك دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا والقوات الحكومية السورية الى وقف قصف محافظة إدلب الخاضعة هي الأخرى لسيطرة المعارضة.

وجاءت دعوة ترامب في أعقاب بيان أصدره الكرملين وأشار فيه إلى أن موسكو ستواصل دعم هجوم تشنه الحكومة السورية هناك منذ شهر.

وقال ترامب على تويتر "نسمع أن روسيا وسوريا وإلى حد أقل إيران تقصف محافظة إدلب في سوريا وتقتل بشكل عشوائي مدنيين أبرياء كثيرين. العالم يتفرج على هذه المجزرة. ما هو الغرض ما الذي ستحصلون عليه؟ توقفوا".

ويعد الهجوم في إدلب أكبر تصعيد في الحرب بين القوات السورية وجماعات المعارضة المسلحة منذ الصيف الماضي وأثارت مخاوف من تفجر أزمة إنسانية في ظل احتماء الآلاف من الضربات الجوية على الحدود التركية.

وفر أكثر من 200 ألف شخص من العنف في إدلب منذ بدء الهجمات قبل نحو شهرين.