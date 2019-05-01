العراق يسلم 188 طفلا خلفهم داعش لتركيا

اربيل (كوردستان 24)- سلمت الحكومة العراقية 188 طفلا تركيا خلفهم تنظيم داعش الى بلادهم، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والتركية ومنظمات دولية.

وأفاد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان بأن "محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق".

وتابع بيرقدار ان "هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم".

وأكد بيرقدار بأن "عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم الى بلادهم".

واشار البيان الى أن عملية التسليم تمت بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسيف.

سوار أحمد