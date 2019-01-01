كوردستان تتحرك دبلوماسيا بشأن حادثة "طرابزون"

اربيل (كوردستان 24)- اصدرت حكومة اقليم كوردستان اليوم الجمعة بيانا حول الاعتداء على سياح من إقليم كوردستان في مدينة طرابزون بتركيا.

وجاء في البيان:

تعرض عدد من سياح إقليم كوردستان، في الايام القليلة الماضية، الى اعتداء في مدينة طرابزون التركية، وذلك بعد أن حاولوا التقاط صور تذكارية مع علم إقليم كوردستان، قبل أن يتم اعتقالهم تمهيداً لمحاكمتهم.

وكما هو معلوم، فإن علم إقليم كوردستان، علم دستوري في إطار العراق، وسبق أن رُفع على الساريات في المطارات وقاعات الاستقبال خلال زيارة الوفود الرسمية من الإقليم الى تركيا.

وعلى هذا الأساس، فقد عبر رئيس حكومة إقليم كوردستان عن قلقه جراء ما حصل، وأوعز الى الجهات المعنية لمخاطبة المسؤولين في تركيا بهدف الإفراج عن السياح الموقوفين.

المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان