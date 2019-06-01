مسرور بارزاني: آمل أن يكون العيد دافعا للعمل من اجل كوردستان قوية

اربيل (كوردستان 24)- عبر مستشار مجلس امن اقليم كوردستان، مسرور بارزاني عن أمله في أن يصبح عيد الفطر دافعا اضافيا للعمل من أجل ان يصبح اقليم كوردستان اقوى.

وجاءت تعليقات بارزاني خلال بيان هنأ فيه مسلمي كوردستان والعراق والعالم بمناسبة قدوم عيد الفطر.

وقال بارزاني "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أهنئ ذوي الشهداء الابرار و البيشمركة الشجعان و منتسبي مجلس الأمن و جميع المؤسسات الأمنية و الشرطة و مسلمي كوردستان و العالم".

وتابع "ندعو المولى عز وجل أن يتقبل صيام و عبادات جميع المسلمين في هذا الشهر الفضيل و أن يتغمد أرواح شهدائنا في وسيع جناته و أن يشفي جرحانا."

وعبر الزعيم الكوردي الشاب عن امله في أن "يكون هذا العيد دافعاً إضافياً في العمل معاً من أجل كوردستان قوية، بالشكل الذي يساعد على تحقيق آمال طموحات و توقعات مواطني كوردستان".

ويصادف يوم غد الثلاثاء أول ايام عيد الفطر بحسب ما أعلن الوقف السني العراقي ووزارة الأوقاف في اقليم كوردستان.

سوار أحمد