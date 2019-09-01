مسرور بارزاني يجتمع بالكتل الكوردستانية و"ملفات خلافية" على طاولة البحث

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، الموازنة العامة وملفات اخرى مه رؤساء الكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي.
واجتمع مسرور بارزاني اليوم مع رؤساء كافة الكتل الكوردستانية، لبحث قضايا خلافية بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، ووفد من حكومة اقليم كوردستان، وجرى في مبنى مجلس الوزراء في العاصمة اربيل.
وتمت مناقشة ملفات عديدة اهمها الموازنة المالية العامة وملف النفط والغاز وغيرها.
سوار أحمد
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