كوردستان تستعد للاحتفال برأس السنة وتحدد شروطا للألعاب النارية

يشار إلى أن اقليم كوردستان يشهد كل عام، احتفالات واسعة بأعياد رأس السنة الميلادية، لاسيما أن في بعض مدن الإقليم أعداداً كبيرة من المسيحيين.

تحرير سوار احمد

عن تقرير لهيرو مولودي