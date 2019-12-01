كوردستان تستعد للاحتفال برأس السنة وتحدد شروطا للألعاب النارية

أربيل (كوردستان 24)- تستعد مدن إقليم كوردستان لإحياء أعياد رأس السنة الميلادية، في وقت حددت فيه السلطات المعنية شروط استخدام الالعاب النارية في عاصمة اقليم كوردستان اربيل.
وقال قائمقام اربيل، نبز عبد الحميد لكوردستان 24 "عملية بيع وشراء الالعاب النارية ينبغي ان تجري تحت اشراف الجهات الامنية".
وتابع "تم اعلام كافة المتاجر بوجوب اعلام الجهات الامنية والاسايش عن اي عملية بيع او شراء للالعاب النارية".
ويزور عدد كبير من العراقيين من مناطق وسط وجنوب العراق اقليم كوردستان للاحتفال براس السنة، فيما تشهد مدن الاقليم مظاهر الاحتفال بالمناسبة حتى وقت متاخر من ليلة راس السنة.
وقال رئيس شرطة اربيل عبد الخالق طلعت لكوردستان24 "الالعاب النارية التي تصدر اصواتا قوية دون تشكيل منظر جميل ممنوعة، وفي كل دول العالم يتم استخدام الالعاب النارية شرط عدم ازعاج المواطنين وايذائهم".
يشار إلى أن اقليم كوردستان يشهد كل عام، احتفالات واسعة بأعياد رأس السنة الميلادية، لاسيما أن في بعض مدن الإقليم أعداداً كبيرة من المسيحيين.
تحرير سوار احمد
عن تقرير لهيرو مولودي
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