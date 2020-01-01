الجالية اللبنانية في كوردستان ترد على حسن نصر الله

أربيل (كوردستان 24)- ردت الجالية اللبنانية في اقليم كوردستان على الامين العام لحزب الله اللبناني بعد كلمة مسيئة الى اقليم كوردستان والرئيس مسعود بارزاني.

وجاء في بيان الجالية: قام حسن نصرالله بتصريح تطاول فيه على الرئيس مسعود بارزاني، للسيد حسن نقول:

1- ان السيد الرئيس بارزاني لا ينتظر منكم شهادة بالوطنية لحماية شعبه، تاريخه النضالي اكبر بكثير من ان ينتقد.

2- ان تضحيات وبطولات البشمركة وقفت لها جميع الدول احترامًا فكانت مثالا يقتدى به لنصر شعبها وحمايته عبر التاريخ.

3- ان تحول مقاومتكم من مقاومة لحماية لبنان إلى مقاومة لدعم اجندات غريبة عن تاريخ وعادات اللبنانين قد جلبت على لبنان الويلات ، بينما ذكاء ووطنية القائد مسعود بارزاني حمت الشعب الكوردي وزادت الإقليم ازدهارًا وعمرانًا .

فيا ليتك يا سيد حسن تعيد البوصلة إلى خدمة شعبك في لبنان امتثالًا بالقائد الرئيس مسعود بارزاني وخدمته لابناء وطنه.

سوار احمد