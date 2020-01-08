رئاسات كوردستان تبحث اخر المستجدات وتوجه دعوة للمجتمع الدولي

أربيل (كوردستان 24)- عقدت رئاسات اقليم كوردستان الثلاث اجتماعا اليوم الاربعاء، لمناقشة مستجدات الاوضاع في الاقليم والعراق والمنطقة عموما.

وجاء في بيان صادر عن الاجتماع، ان الرئاسات الثلاث وفي اطار اجتماعاتها الدورية عقدت اجتماعا اليوم الاربعاء 8/1/2020، في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وإستعرض الاجتماع آخر المستجدات في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وبحث بشكل مفصل الاحداث الأخيرة في العراق وموقف الاقليم منها، حيث أعربت الرئاسات الثلاث عن اسفها الشديد للأحداث التي شهدها العراق والمنطقة، ففي وقت لا يزال خطر الارهاب قائما على الاقليم والعراق والمنطقة.

وفيما يتعلق بالتطورات الاخيرة وخاصة القصف الايراني على قواعد عسكرية امريكية فجر اليوم اكد الاجتماع ان الخيار العسكري لا يحل المشكلات بأي شكل من الاشكال، مشيرا الى ان الاقليم مع تهدئة الاوضاع والحوار واللجوء الى الطرق الدبلوماسية، داعيا جميع الاطراف الى ابعاد اقليم كوردستان عن الخلافات والصراعات.

واشار الاجتماع الى ان اقليم كوردستان يعتبر دعم لتحالف الدولي للاقليم والعراق في مواجهة الارهاب أمرا مهما، خاصة وان الاشهر الماضية شهدت تحركات للارهابيين، داعيا المجتمع الدولي الى عدم ترك المجال للارهاب للعودة مجددا.