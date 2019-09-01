الموت يغيب أحد اشهر مسرحيي اربيل

اربيل (كوردستان 24)- توفي صباح اليوم الاثنين الفنان والمسرحي الكوردي المعروف انور شيخاني بعد صراع طويل مع المرض.

بدأ شيخاني، المولود في اربيل، عام 1951، عمله المسرحي في فرقة بيشرو المسرحية التابعة لاتحاد معلمي كوردستان في العام 1970، وشارك في اول مسرحية باسم (السرطان).

ويعد شيخاني احد مؤسسي نقابة فناني كوردستان، وأصبح لها رئيسا لعدة سنوات.

سبق ان شارك الفنان الراحل في الاخراج والتمثيل. وشارك في العديد من المسلسلات ولعب دور البطولة في العشرات من الافلام القصيرة.