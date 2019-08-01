"صولة العيد" تطيح بـ 16 داعشيا بمناطق عراقية

اربيل (كوردستان 24)- أطاح جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاثنين، بـ 16 عنصرا من تنظيم داعش خلال حملة "صولة العيد" التي اطلقها في مناطق عراقية.

وقال مصدر لكوردستان 24 ان "الجهاز نفد عملية إنزالٍ جوي، على عدة مناطق ساخنة في العراق، قتل وإعتقل فيها نحو 16 من داعش".

وتابع ان "قوةً من الجهاز قتلت 8 عناصر من داعش في الرطبة بالانبار، وعنصرين في بحيرة حمرين بديالى".

واضاف المصدر، إن "قوةً اخرى، اعتقلت 5 عناصر وقيادي بارز في داعش، بمنطقتي الكرمة والدولاب في الانبار".

واشار المصدر، الى ان قيادة الجهاز أطلقت على هذه العملية تسمية "صولة العيد"، التي ستستمر بمداهمة اوكار التنظيم المتشدد.

سوار أحمد