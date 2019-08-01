الشرطة "ترد اعتبار" مواطن كوردي تعرض لـ"إساءة" في الفلوجة

اربيل (كوردستان 24)- ردت قوات الأمن في محافظة الانبار، الاعتبار لمواطن كوردي تعرض "للإساءة" في مدينة الفلوجة قبل ايام قليلة، وقالت إنها اوقفت "دعاة العنصرية".
وقبل ذلك، تداول ناشطون من الانبار على الانترنت مناشدات الى السلطات المحلية للتدخل في حماية المواطن (هونر) الذي يبيع المشاوي في احد شوارع الفلوجة.
وقال ناشطون لكوردستان 24 إن "كاك هونر" اعتاد ارتداء ملابسه التقليدية، وهو يقدم المشويات في كشكه الواقع وسط الفلوجة، إلا أن توافد الناس عليه والتقاط الصور الشخصية معه اغاض "دعاة العنصرية" ودفعهم الى الاساءة له بـ"كلام جارح".
وينحدر هونر من اقليم كوردستان لكنه فضّل العمل في الفلوجة، كما يقول الناشطون، "وسط ترحيب من الاهالي واعتباره أحد افرادهم لا ضيفا".
وقال مصدر في الشرطة لكوردستان 24 إن ثمة اشخاصاً "غير محسوبين على الفلوجة" طلبوا من هونر اغلاق محل عمله واسمعوه "كلاماً قاسياً".
وتابع "بعد وصلتنا بلاغات من الناس وبعد أن رصدنا المناشدات التي قام بها الأهالي تحركت الشرطة على الفور وردت له الاعتبار".
وأضاف المصدر أن قوات فوج الطوارئ اعادت الى المواطن المطعم وقدمت اعتذارا له نيابة عن محافظة الانبار، قبل أن تحتجز "مثيري العنصرية".
ولم يذكر المصدر عدد الموقوفين.
ولم يسبق أن شهدت الانبار اساءة من هذا النوع لاسيما في الفلوجة التي تعيش فيها اسر كوردية منذ عقود.
ويعمل هونر في مطعمه الصغير بترخيص من السلطات البلدية.
وقال المصدر "ما حصل هو تصرف فردي... ولن يحصل مجدداً".
وأشار المصدر الى أن مساعد آمر الفوج الـ16 اشرف على "رد الاعتبار" للمواطن الكوردي وتوعدوا بمعاقبة كل من يعتدي على أي ضيف.
واستضاف اقليم كوردستان عشرات الالاف من نازحي الفلوجة في السنوات التي اعقبت سيطرة داعش على مدينتهم وخلال تحريرها في السنوات القليلة الماضية.
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