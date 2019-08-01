الشرطة "ترد اعتبار" مواطن كوردي تعرض لـ"إساءة" في الفلوجة

اربيل (كوردستان 24)- ردت قوات الأمن في محافظة الانبار، الاعتبار لمواطن كوردي تعرض "للإساءة" في مدينة الفلوجة قبل ايام قليلة، وقالت إنها اوقفت "دعاة العنصرية".

وقبل ذلك، تداول ناشطون من الانبار على الانترنت مناشدات الى السلطات المحلية للتدخل في حماية المواطن (هونر) الذي يبيع المشاوي في احد شوارع الفلوجة.

وقال ناشطون لكوردستان 24 إن "كاك هونر" اعتاد ارتداء ملابسه التقليدية، وهو يقدم المشويات في كشكه الواقع وسط الفلوجة، إلا أن توافد الناس عليه والتقاط الصور الشخصية معه اغاض "دعاة العنصرية" ودفعهم الى الاساءة له بـ"كلام جارح".

وينحدر هونر من اقليم كوردستان لكنه فضّل العمل في الفلوجة، كما يقول الناشطون، "وسط ترحيب من الاهالي واعتباره أحد افرادهم لا ضيفا".

وقال مصدر في الشرطة لكوردستان 24 إن ثمة اشخاصاً "غير محسوبين على الفلوجة" طلبوا من هونر اغلاق محل عمله واسمعوه "كلاماً قاسياً".

وتابع "بعد وصلتنا بلاغات من الناس وبعد أن رصدنا المناشدات التي قام بها الأهالي تحركت الشرطة على الفور وردت له الاعتبار".