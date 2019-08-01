تركيا تستأنف عملية عسكرية ضد "العمال" عند حدود كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش التركي اليوم السبت عن اطلاق المرحلة الثالثة من عملياته التي بدأها في أيار مايو لملاحقة حزب العمال الكوردستاني في المناطق الجبلية داخل اقليم كوردستان.

ولطالما شنت تركيا ضربات جوية المناطق الجبلية في اقليم كوردستان لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

وقال الجيش التركي في بيان إن "عملية المخلب-3 تهدف إلى ضمان أمن الحدود من الخطوط الأمامية والقضاء على الإرهابيين ومغاراتهم وحاضناتهم في المنطقة المستهدفة".

ونفذت العملية تحديداً في منطقة سينات - حفتانين بعد أن شملت العمليتان الاولى والثانية منطقة هاكورك التي تقع شمال قنديل المعقل الرئيسي لحزب العمال الكوردستاني.

ورفع حزب العمال الكوردستاني السلاح بوجه الدولة التركية منذ عام 1984 من أجل الحكم الذاتي في المناطق ذات الأغلبية الكوردية.

وبات القصف التركي عند جبال قنديل والمناطق الحدودية المترامية امرا معتادا منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في تموز يوليو عام 2015.

وتصنف تركيا حزب العمال الكوردستاني "منظمة ارهابية" وتتهمه باستخدام الاراضي العراقية منطلقاً لشن هجمات داخل اراضيها.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد جددت مطالبتها مؤخرا لكل من حزب العمال الكوردستاني وتركيا بعدم جعل اراضي الاقليم ساحة حرب.

وغالبا ما يسقط ضحايا مدنيون بفعل الاشتباكات بين طرفي النزاع.