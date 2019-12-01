طالباني: لا بد من تربية مجتمعية لتعزيز المساواة بين الجنسين

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، إن الوعي بشأن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في إقليم كوردستان مازال ضعيفا، ولا بد من تربية مجتمعية تبدأ من المدارس.

وأشار طالباني في ندوة عقدها اليوم الخميس 5 كانون الاول (ديسمبر) ٢٠١٩ في السليمانية، الى أن "الوضع السائد في كوردستان هو افضل بكثير مقارنة بدول المنطقة في ظل العديد من القوانين الإيجابية والإعلام الحر، لكننا لم نستطع حتى الآن من السيطرة على العنف ضد المرأة كما لا نستطيع ضمان إشراك النساء في البرلمان الا بنظام الكوتا".

وارجع نائب رئيس الوزراء هذه الأسباب الى الثقافة السائدة ونقاط الضعف لدى تربية الفرد في المجتمع، ودعا إلى إدراج موضوع المساواة بين الرجل والمرأة وحماية البيئة ضمن المناهج الدراسية على أن تبدأ من المراحل الابتدائية.

وفي جزء آخر من كلمته، تطرق طالباني إلى الاقتصاد الحر للمرأة، داعيا الحكومة والمجتمع المدني إلى تشجيع المرأة للانخراط في سوق العمل، كما تناول ايضا دور الإعلام والحكومة والجهات المعنية في تفعيل هذا الموضوع مع ضرورة وجود وثيقة شرف للعمل الإعلامي في كوردستان.

وحث نائب رئيس الوزراء، النساء ومنظمات المجتمع على العمل سوية لايجاد آلية مناسبة لمناقشة كل الافكار التي من شانها أن تساعد في تعزيز احترام المساواة بين الجنسين مع التأكيد على دعم حكومة إقليم كوردستان لجميع المشاريع التي تخدم السلم المجتمعي.

سوار احمد