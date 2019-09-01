بغداد تحكم بشنق مدبري "تفجير العدل"

اربيل (كوردستان 24)- اصدرت محكمة عراقية الاثنين حكماً يقضي بإعدام تسعة اشخاص ادينوا بالمشاركة في تنفيذ تفجير استهدف وزارة العدل قبل ست سنوات.

وكان تنظيم داعش قد اعلن مسؤوليته عن التفجير وقع في آذار مارس 2013 وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وجرح العشرات.

وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان إن "الإرهابيين اعترفوا (خلال) المحاكمة بأن الجريمة كانت منظمة ومعدة لاستهداف أكبر عدد من الضحايا وتخريب مؤسسات الدولة".

وأضاف البيان أن "المحكمة أصدرت حكمها ضد المدانين بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

وصعّد العراق من وتيرة احكام الإعدام بحق اعضاء تنظيم داعش منذ ان أعلن عن هزيمة التنظيم بعد حرب مدمرة استمرت ثلاث سنوات.

وحتى الآن لا يعرف بالضبط عدد مسلحي داعش في السجون العراقية او عدد اولئك الذين يواجهون نفس المصير او بالسجن المؤبد.