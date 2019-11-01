مجهولون يسرقون رواتب 15 موظفاً حكومياً في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر امني الثلاثاء بأن مسلحين مجهولين سرقوا من دائرة حكومية رواتب 15 موظفاً وسط كركوك.

وقال المصدر لكوردستان 24 بان ثلاثة ملثمين اقتحموا، مديرية الزراعة في شارع الكورنيش وسط كركوك وسرقوا رواتب الموظفين.

وقال مراسل كوردستان 24 إن قوات الأمن فتحت تحقيقاً في الحادث وبدأت بحملة لملاحقة المنفذين.

وكان من المقرر أن يتلقى 15 من موظفي قسم الحويجة رواتبهم اليوم من المديرية. وقُدر المبلغ المسروق بنحو 17 مليون دينار.

وأضاف مراسلنا أن قوات الأمن أبلغته بأنها توصلت الى خيوط المنفذين عبر كاميرات المراقبة، وأنها ستعتقل العصابة "خلال ساعات".