الايزيديون يطالبون كوردستان بأمرين والحكومة ترد

اربيل (كوردستان 24)- طالب المجلس الروحاني الايزيدي حكومة اقليم كوردستان بتحديث الأماكن الدينية الايزيدية وتقديم الدعم لرجال الدين الايزيديين.

وجاء ذلك، الجمعة، خلال الزيارة التي اجراها وزير أوقاف كوردستان بشتيوان صادق الى شيخان والاجتماع بالمجلس الروحاني.

وقال عضو المجلس الروحاني شخص كريم سليمان لكوردستان 24 "طالبنا وزير الأوقاف بتخصيص جزء من ميزانية الوزارة لتحديث وترميم مزارات الايزيديين واماكن عبادتهم في لالش".