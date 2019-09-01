وفد من حزب الشعوب الديمقراطي يصل الى اربيل

اربيل (كوردستان 24)- وصل وفد من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكورد في تركيا الى اربيل اليوم السبت لبحث جملة من الملفات.

وتكتسب زيارة الوفد اهميتها كونها تأتي بعد ايام من استبدال تركيا رؤساء بلديات من الحزب نفسه في ديار بكر ووان وماردين بمسؤولين حكوميين.

واعتقلت السلطات التركية في اليوم ذاته أكثر من 400 شخص للاشتباه بصلاتهم بحزب العم الكوردستاني في خطوة انتقدها المعارضون بحدة.

ويقول مراسل كوردستان 24 إن الوفد الحزبي سيلتقي مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني لبحث مختلف القضايا.

وذكر المراسل ايضاً أن الوفد الحزبي الرفيع سيجري مناقشات مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.

وقال عابد إيكة ممثل حزب الشعوب الديمقراطي في اقليم كوردستان إن زيارة الوفد ستبحث التطورات السياسية في المنطقة والعالم.

وعندما سئل فيما لو كان الوفد سيزور قنديل قال إيكة "لا يمكن للوفد في الوقت الراهن زيارة قنديل، وذلك لان عملية السلام في تركيا متوقفة".

وتابع "ولهذا السبب المدنيون لا يمكنهم زيارة قنديل، لان الطائرات التركية تحلق هناك ليلاً ونهاراً".