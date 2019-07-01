لافروف: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاربعاء، ان بلاده تتطلع لتقوية العلاقات مع اقليم كوردستان.

وجاء حديث لافروف في رسالة سلمها السفير الروسي في العراق مكسيم مكسيموف لرئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني في اربيل.

وهنأ لافروف بارزاني بمناسبة تسنمه منصبه الجديد كرئيس لحكومة اقليم كوردستان، فيما تمنى له النجاح في المهمات الموكلة إليه.

وعبر لافروف في الرسالة عن رغبة موسكو في تعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان على كافة الصعد وخصوصا على الصعيد الاقتصادي.

وتسلم مسرور بارزاني الاسبوع الماضي مهامه كرئيس لوزراء اقليم كوردستان، فيما اكد رغبته في خلص فرص للعمل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لدخل الاقليم.

سوار أحمد