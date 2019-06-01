الكويت تعلن سبباً منع أميرها من زيارة كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قالت الكويت الخميس إن أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح كان يرغب بزيارة اقليم كوردستان خلال زيارته الى العراق غير أن "الفرصة لم تسمح".

واجرى الصباح زيارة الى العراق يوم أمس الاربعاء، بحث خلالها مع كبار المسؤولين في بغداد العلاقات بين البلدين فضلاً عن التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقال القنصل العام الكويتي في اربيل عمر احمد الكندري إن امير الكويت "كان يرغب زيارة كوردستان خلال زيارته للعراق، ولكن الفرصة لم تسمح".

وأضاف أن الصباح اتصل بعد ذلك هاتفيا بالزعيم بارزاني، وقال "وأوصانا بزيارة سيادته ونقل تحياته وتقديره الی الرئیس بارزاني مرة اخری".

تعليقات الكندري نقلها بيان اصدره مكتب بارزاني خلال اجتماع عقده الجانبان في اربيل اليوم.

وكان الصباح قد اتصل ببارزاني هاتفيا، وأشاد بالتقدم الجاري في العملية السياسية بإقليم كوردستان. ورحب الزعيم الكوردي بزيارة امير الكويت الى العراق.

وفي اجتماع بارزاني مع الوفد الدبلوماسي الكويتي اليوم، تم بحث آخر التطورات في المنطقة والعلاقات بين اربيل وبغداد كما تم "التأكيد علی العلاقات التاريخية بين شعبي كوردستان ودولة الكويت".

وجاء في البيان "عبر الوفد الضيف عن سروره حيال التطور السياسي في كوردستان".

وهذه ثاني زيارة لأمير الكويت الى العراق منذ عام 2003.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما بعد سقوط النظام السابق عام 2003 بعد قطيعة طويلة استمرت سنوات في اعقاب غزو الكويت عام 1990.