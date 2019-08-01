قصف "مجهول" يودي بعنصرين للحشد قرب الحدود العراقية السورية

اربيل (كردستان 24) – أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي اليوم الأحد مقتل عنصرين من قواتها قرب الحدود العراقية السورية.

وبحسب بيان فقد قتل عنصران من قوات الحشد الشعبي وأصيب آخر بجروح عقب استهداف طائرتين مسيرتين مجهولتين مواقعهم على الحدود العراقية السورية في غرب البلاد.

وأضاف البيان ان الطائرتين "مجهولتان" واستهدفتا نقطة ثابتة للحشد على بعد 15 كم من الحدود العراقية السورية. وأدت الضربة أيضاً إلى احتراق عربتين.

ويعد اللواء 45 تابع ضمن ألوية عدة لـ"كتائب حزب الله" العراقي، الذي تصنفه الولايات المتحدة في لائحة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

ووقعت خلال الايام الماضية تفجيرات احاط بها الغموض استهدفت مخازن صواريخ تابعة للحشد وحمل الأخير الولايات المتحدة مسؤوليتها ولمح الى ضلوع اسرائيل في التفجيرات.

سوار احمد