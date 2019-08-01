وفاة شاب عراقي غرقا في بحيرة دوكان

اربيل (كوردستان 24)- توفي شاب عراقي اليوم الثلاثاء اثناء السباحة في بحيرة دوكان باقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان 24 اراس امين ان الشاب توفي غرقا في بحيرة دوكان والتي كان فيها بقصد السياحة.

وقال قائمقام قضاء دوكان سيروان سرحد لكوردستان 24 ان "الشاب المتوفي من القومية العربية وعمره 22 عاما وهو من محافظة ديالى".

واكد سرحد ان المكان الذي غرق فيه الشاب العراقي خطير جدا ووقعت حالات غرق سابقة بنفس المكان، ولفت الى ان العديد من التحذيرات اطلقت لمنع السياح من السباحة هناك.

واضاف قائمقام دوكان "بحسب معلوماتنا فإن الشاب المتوفي كان مصابا بمرض السرطان وكان يعالج في مستشفى هيوا بالسليمانية وقد قصد بحيرة دوكان للسياحة".

واكد سرحد ان السلطات اتخذت العديد من الاجراءات قبل وصول السياح بغرض حماية ارواحهم ووضعت لافتات للتحذير من السباحة في اماكن محددة.

سوار أحمد