واشنطن تتحدث عن "معلومات استخباراتية مشجعة" بشأن إيران

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن واشنطن تلقت معلومات بأن إيران طلبت من جماعات حليفة لها ألا تهاجم أهدافا أمريكية في العراق والمنطقة.

ودعا زعيم التيار الصدري الفصائل الشيعية الى "الصبر والتأني" وعدم مهاجمة الأمريكيين الا بعد استنفاد كل السبل القانونية لإخراجهم من العراق.

لكن زعيم جماعة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قال إن الرد العراقي على مقتل أبو مهدي المهندس قد آن أوانه بعد انتهاء الرد الإيراني.

وقال بنس في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز بثت يوم الاربعاء، "نتلقى معلومات استخباراتية مشجعة بأن إيران تبعث برسائل لتلك الميليشيات نفسها بألا تتحرك ضد أهداف أمريكية أو مدنيين أمريكيين".

وتابع "نأمل أن تجد تلك الرسالة صدى".

وخفت حدة التوتر بين واشنطن وطهران بعدما شنت إيران هجوماً صاروخياً على قاعدتين عسكريتين دون سقوط أي خسائر بشرية، وسط أنباء تشير الى أن الجمهورية الإسلامية اكتفت بالرد على مقتل سليماني وحثت جميع الفصائل العراقية على ضبط النفس.