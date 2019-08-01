كوردستان تندد بتفجير القامشلي وتؤكد: الارهاب خطر اقليمي وعالمي

اربيل (كوردستان 24)- نددت رئاسة اقليم كوردستان بشدة بالتفجير الذي وقع في مدينة القامشلي بشمال سوريا مؤكدة في الوقت نفسه ان الارهاب خطر يتهدد المنطقة والعالم.

وجاء في بيان لرئاسة كوردستان "نندد بشدة بالهجوم الارهابي الذي نفذه ارهابيو داعش اليوم الاحد في قامشلو واسفرت عن وقوع اضرار في الارواح".

وتابع "وكذلك نندد بالعملية الارهابية في الحسكة حيث تم تفجير لغم بسيارة مما ادى الى اصابة شخص".

وقدمت رئاسة الاقليم التعازي الحارة لذوي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

واكد البيان ان "تحركات داعش والاعمال الارهابية التي يرتكبها تشكل خطرا على مستوى المنطقة والعالم وينبغي التنسيق والعمل بجدية لمواجهته والقضاء عليه بشكل نهائي".

وأعلنت السلطات الامنية الكوردية في سوريا اليوم الأحد عن وقوع تفجير بسيارة ملغومة اودى بحياة رجل أمن وإصابة اثنين آخرين بمدينة القامشلي.

سوار احمد