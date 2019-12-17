نيجيرفان بارزاني: التنسيق الدولي ضروري لمواجهة خطر داعش

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان التنسيق والتعاون الدوليين ضروريان لمواجهة خطر تنظيم داعش.

وجاء ذلك، يوم الثلاثاء، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لوزير دفاع إيطاليا، لورينزو غويريني والوفد المرافق في اربيل.

وجاء في بيان لمكتب رئاسة الاقليم ان رئيس اقليم كوردستان اكد أن عودة ظهور الإرهاب في العراق والمنطقة خطر حقيقي وتهديد للأمن العالمي أيضاً، لذا عدّ فخامته التعاون والتنسيق الدوليين لمواجهة هذا التهديد واجباً وضرورة.

وخلال اجتماع مع لورينزو غويريني وزير دفاع إيطاليا شكر نيجيرفان بارزاني، إيطاليا على المساعدة والدعم العسكريين اللذين قدمتهما لإقليم كوردستان إبان حرب داعش وفي إطار التحالف الدولي، وقيم عالياً دور الخبراء العسكريين الإيطاليين في تدريب وتمرين البيشمركة.

من جانبه جدد السيد غويريني التعبير عن تقدير وامتنان إيطاليا لإقليم كوردستان والبيشمركة الذين كان لهم دور كبير في الحرب على الإرهاب وهزيمة داعش، ودافعوا عن جميع مكونات إقليم كوردستان، لافتاً إلى أن بلاده ستستمر في دعمها لإقليم كوردستان والعراق في مواجهة الإرهاب وحماية أمن واستقرار المنطقة.

وفي الاجتماع الذي حضره السيدان نائبا رئيس إقليم كوردستان، ووزيرا شؤون البيشمركة والداخلية وعدد من المسؤولين في حكومة إقليم كوردستان، والسفير الإيطالي في العراق والقنصل الإيطالي في أربيل، وعدد من الضباط والمستشارين الإيطاليين، تم التباحث في التعاون والتنسيق الأمنيين بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لمواجهة مخاطر الإرهاب، وآخر مستجدات الأوضاع في العراق وتظاهرات بغداد والمحافظات الأخرى في البلد، والتطورات السورية وأوضاع المنطقة عموماً.