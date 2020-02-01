صحة كركوك توضح بشأن وجود اصابة بكورونا في المدينة

أربيل (كوردستان 24)- نفت صحة كركوك ماتناقلته وسائل اعلامية بخصوص وجود اصابة بفيروس كورونا في المدينة.

وقال مدير صحة كركوك لكوردستان 24 ان "الانباء التي تواردت لا اساس لها من الصحة ولا توجد اي اصابات في كركوك".

واوضح قائلا "علمنا ان شخصا قادما من الصين قد وصل الى كركوك، فقمنا على الفور باتباع الاجراءات التي حددتها منظمة الصحة العالمية، حيث ينبغي حجر الشخص القادم من الصين 14 يوما حتى لو لم يكن مصابا".

واضاف الدكتور صباح لكوردستان 24 "الرجل غير مصاب وحالته الصحية ممتازة ولكننا نتبع اجراءات منظمة الصحة فقط لاغير".

سوار احمد