فخري كريم: مسرور بارزاني سيترك "بصمة ايجابية" في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مؤسسة المدى للثقافة والفنون فخري كريم، إن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني سيترك "بصمة ايجابية" في الاقليم.

ومنح برلمان اقليم كوردستان يوم الاربعاء، ثقته لمسرور بارزاني الذي قال بدوره إن حكومته الائتلافية ستمثل حقبة اصلاحية جديدة للإقليم.

وقال كريم في رسالة بعثها الى مسرور بارزاني "ثقتي كبيرة في انك ستترك بصمتك الايجابية على الاوضاع في الاقليم بما يعزز مكانته على كل الاصعدة".

وأشار الى أنه كان يأمل أن يهنئ بارزاني وجهاً لوجه، إلا انه في بيروت لمتابعة العلاج.

وأضاف كريم أن رئيس تحرير صحيفة الشرق الاوسط غسان شربل اتصل به واكد أن عدد الصحيفة سيكون "كوردياً" حيث تتصدر صورة مسرور بارزاني الصفحة.

وكان كريم يتحدث عن عدد الصحيفة ليوم الخميس أي بعد يوم واحد من اداء مسرور بارزاني وحكومته اليمين القانونية تحت قبة البرلمان.

وقال مخاطباً مسرور بارزاني، إنه اتفق مع شربل "أن ننظم زيارته الى اربيل لإجراء اول حوار موسع معك، واستكمال حواراته مع السروك (الزعيم مسعود بارزاني) لانجاز كتابه عنه".