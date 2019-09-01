العراق

ضرب مثالاً للنزاهة.. شرطي كوردي يعيد لدائرته مبلغاً زائداً في راتبه

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
ضرب مثالاً للنزاهة.. شرطي كوردي يعيد مبلغاً زائداً في راتبه
أعاد هوراس الأموال على الرغم من حاجته الماسة إليها ليضرب بذلك مثالاً على النزاهة (صورة: شرطة الطاقة)
شرطة الطاقة كركوك العراق راتب اضافي

اربيل (كوردستان 24)- قرر منتسب كوردي بمديرية شرطة نفط الشمال، إعادة مبلغ زائد في راتبه إلى دائرته على الرغم من أنه بأمس الحاجة إلى الأموال.

وقالت المديرية العامة لشرطة الطاقة على صفحتها في فيسبوك، إن الشرطي هوراس جمال طه، وهو احد منتسبي فوج شرطة نفط كركوك في المديرية، أعاد مبلغ مليون دينار وجده زائداً في راتبه الشهري إلى ضابط الحسابات.

وأضاف البيان أن "مدير المديرية العميد محمد طاهر استقبل المنتسب وقدم شكره وتقديره وتحيات السيد اللواء له وإلى أمانته وحرصه".

وجاء في البيان "هذا الرجل الأمين لديه أكثر من شخص مريض في عائلته وهو بأمس الحاجة إلى النقود لسد تكاليف علاجهم".

وختم البيان "شكراً لك ايها الرجل الشهم، شكراً لك ايها الامين".

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