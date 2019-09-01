ضرب مثالاً للنزاهة.. شرطي كوردي يعيد مبلغاً زائداً في راتبه

اربيل (كوردستان 24)- قرر منتسب كوردي بمديرية شرطة نفط الشمال، إعادة مبلغ زائد في راتبه إلى دائرته على الرغم من أنه بأمس الحاجة إلى الأموال.

وقالت المديرية العامة لشرطة الطاقة على صفحتها في فيسبوك، إن الشرطي هوراس جمال طه، وهو احد منتسبي فوج شرطة نفط كركوك في المديرية، أعاد مبلغ مليون دينار وجده زائداً في راتبه الشهري إلى ضابط الحسابات.

وأضاف البيان أن "مدير المديرية العميد محمد طاهر استقبل المنتسب وقدم شكره وتقديره وتحيات السيد اللواء له وإلى أمانته وحرصه".

وجاء في البيان "هذا الرجل الأمين لديه أكثر من شخص مريض في عائلته وهو بأمس الحاجة إلى النقود لسد تكاليف علاجهم".

وختم البيان "شكراً لك ايها الرجل الشهم، شكراً لك ايها الامين".