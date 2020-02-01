العراق

وزارة الدفاع العراقية تعتقل 5 ارهابيين في صلاح الدين

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الدفاع العراقية تعتقل 5 ارهابيين في صلاح الدين
الدفاع العراقية تعتقل 5 ارهابيين في صلاح الدين - الصورة ارشيفية
العراق وزارة الدفاع صلاح الدين 5 ارهابيين

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع العراقية، انها اعتقلت 5 "ارهابيين" جنوبي محافظة صلاح الدين.

وافادت الوزارة في بيان ان "قيادة عمليات سامراء وخلال واجب تفتيش في منطقة الجويزرات التابعة لقضاء بلد تمكنت من العثور على مضافة تابعة لعصابات داعش الارهابية في احدى الدور المهجورة، توجد فيها أواني طبخ وفرش وبعض المواد الغذائية وأحرقت المواد بالكامل".

وتابع البيان ان "كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية تمكنت خلال تنفيذ واجب تفتيش وتطهير منطقة خط اللاين من العثور على (10) عبوات قمعية من مخلفات داعش الإرهابي تم تفكيكها وإتلافها تحت السيطرة".

واشارت الوزارة الى ان "قطعات القيادة تمكنت من خلال تفعيل مذكرات القبض من القاء القبض على اربعة متهمين وفق المادة (4/إرهاب) في ناحية يثرب، وفي ناحية الضلوعية تم إلقاء القبض على المتهم وفق المادة(4/ارهاب)".

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