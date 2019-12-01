برلمان كوردستان يحسم موعد مناقشة مشروع الإصلاح

أربيل (كوردستان 24)- قرر برلمان إقليم كوردستان عقد جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة مشروع الإصلاح الحكومي، بحسب بيان رسمي.

وتسلم برلمان كوردستان مشروع القانون في وقت سابق من اليوم وذلك بعد يوم من إقراره من قبل الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء.

وذكر البيان أن أعضاء برلمان كوردستان سيجتمعون يوم الاثنين في الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي لمناقشة عدد من مواد من مشروع قانون الإصلاح.

ويتركز مشروع القانون بشأن التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات في إقليم كوردستان ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة.

كان رئيس الحكومة مسرور بارزاني قال خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، إن عملية الإصلاح متواصلة وبعيدة المدى وإنها تشمل مختلف القطاعات.

وأضاف أنه تعهد للشعب بإحالة مشروع الإصلاح الحكومي الى البرلمان وذلك في اليوم الأول لتشكيل الحكومة في كوردستان.

وشاركت كل الأحزاب المؤتلفة في الحكومة في إعداد المشروع، وقال بارزاني إن القانون خطوة لتحقيق المصلحة العامة وإقرار العدالة وضمان حقوق المستحقين.