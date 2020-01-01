مصدر حكومي: فرنسا ليس لديها خطط لخفض قواتها في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر حكومي فرنسي، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ليس لديها خطط لخفض عدد قواتها في العراق في الوقت الحالي.

وأضاف المصدر أنه سيتم تعزيز الأمن حول القوات الفرنسية.

وتقدم فرنسا تدريبا ودعما لوجستيا للعراق ولقوات البيشمركة في نطاق عمليات التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش في البلاد.

وجاءت هذه المستجدات بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية في بغداد فجر الجمعة.

وزاد قرار البرلمان العراقي الأخير بمطالبة الحكومة إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، من حدة النقاش الدائر بين الساسة الغربيين حول جدوى بقاء قواتهم في العراق.

وسبق أن أعلن التحالف الدولي، وبضمنه ألمانيا، عن تعليق المهام التدريبية للقوات العراقية في عموم البلاد بعد أزمة مقتل سليماني.

سوار احمد