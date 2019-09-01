العراق يرفض تواجد القوات التركية على اراضيه

اربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رفض بلاده لتواجد القوات التركية على الأراضي العراقية.

وذكر الحكيم ان بلاده تتواصل مع أنقرة حول هذا الموضوع وأن "الإخوة الأتراك" يدركون حساسية الأمر.

وجاء حديث الحكيم في الكلمة التي القاها يوم امس الثلاثاء خلال ترأسه الجلسة الأولى للمجلس الوزاري في جامعة الدول العربية.

وقال الحكيم ان "العراق يرفض الوجود العسكري التركي على أراضيه، ويعمل على إنهائه بشتى الوسائل".

واشار وزير الخارجية العراقي الى ان بغداد أبدت الاستعداد للتعاون مع انقرة أمنيا وبالطرق التي يتم الاتفاق عليها بين البلدين.

وقال الحكيم "في الواقع نحن على اتصال دائم، على مستوى وزراء الخارجية والدفاع والمخابرات في هذا المجال، والإخوة الأتراك يعرفون حساسية المنطقة وأهميتها".

واضاف الحكيم "نحن أيضا نعرف خطورة منظمة حزب العمال الكوردستاني ومواقفها، ولدينا أيضا جهد عراقي مثمر في هذا الجانب مع الأتراك".

واطلقت تركيا في اواخر ايار مايو الماضي عملية "المخلب" في مناطق حدودية مع اقليم كوردستان، وتقول تركيا انها تستهدف عناصر حزب العمال الكوردستاني.

ولطالما دعا اقليم كوردستان القوات التركية ومقاتلي "العمال" لعدم جعل اراضيه ساحة للمواجهات والقصف، مطالباً في الوقت نفسه مقاتلي الحزب بالكف عن شن هجمات داخل العمق التركي انطلاقاً من الاقليم.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015.

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الاتراك وحزب العمال عن سقوط مدنيين لاسيما الذين يسكنون في مناطق حدودية نائية.

سوار أحمد