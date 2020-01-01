إيران تعلن حداداً على مقتل سليماني وتتوعد الأمريكيين بـ"أشدّ مرارة"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الجمعة الحداد لثلاثة أيام بعد حادثة مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في شارع مطار بغداد الدولي، وقال إن ايران سترد على الأمريكيين بشدة "ثأراً" لاغتيال احد ابرز قادتها العسكريين.

ونفذت الضربة الجوية الأمريكية بعد نحو يومين من محاولة الحشد الشعبي اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد رداً على ضربة أسفرت عن مقتل 25 عنصراً من الحشد في القائم. وتتهم واشنطن فصائل من الحشد باستهداف قواتها في العراق بأمر من سليماني.

وقال خامنئي في بيان "الانتقام الشّديد سيكون بانتظار المجرمين الذين تلوّثت أيديهم القذرة بدمائه ودماء سائر شهداء حادثة الليلة الماضية".

وأضاف أن "جميع أنصار المقاومة يطالبون بالثأر لدمه... استمرار النّضال وتحقيق النّصر النهائي سوف يكون أشدّ مرارة على القتلة والمجرمين".

كان الحشد الشعبي قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ورئيس أركان الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وذكر الحشد الشعبي في وقت سابق أن ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي مما أدى إلى مقتل خمسة من أعضائه واثنين من "الضيوف". وسقطت الصواريخ قرب صالة الشحن الجوي مما أدى إلى احتراق مركبتين وإصابة عدد من المواطنين.