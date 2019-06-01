بريطانيا: ملتزمون بالعمل مع كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت ان بلاده ملتزمة بالعمل مع اقليم كوردستان، مؤكدا دعم بريطانيا لحل الخلافات بين بغداد واربيل.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، في رسالة تهنئة وجهها هنت الى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وجاء في الرسالة ان "المملكة المتحدة تفتخر بالعلاقات التاريخية مع اقليم كوردستان وأنها دعمت الشعب العراقي والكورد في الحرب ضد تنظيم داعش".

وتابع "نحن ملتزمون بالعمل معكم ومع حكومتكم في سبيل احلال السلام والرفاهية والاصلاح الاقتصادي، وندعم وجود حكومة قوية للاقليم".

وأكد المسؤول البريطاني دعم بلاده لحل الخلافات بين اربيل وبغداد.

وتم تكليف مسرور بارزاني بتشكيل الحكومة قبل نحو اسبوع. ويتوقع محللون وبرلمانيون أن تكون الحكومة الجديدة ائتلافية في ظل معارضة ضعيفة.

وبحسب القانون، أمام رئيس الحكومة المكلف 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان للمصادقة عليها.

سوار أحمد