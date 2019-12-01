کوردستان

داخلية كوردستان تفتتح مكتباً لإصدار الجوازات في زاخو وتعد بالمزيد

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
   |   
الداخلية تفتتح مكتباً لإصدار الجوازات في زاخو وتعد بالمزيد
وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد في مؤتمر صحفي عقده في زاخو - صورة: كوردستان 24
ريبر احمد كوردستان جوازات زاخو

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد، الثلاثاء، عن افتتاح مكتب لإصدار الجوازات في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

وقال احمد في مؤتمر صحفي عقده في زاخو بحضور محافظ دهوك فرهاد الاتروشي وممثل وزارة الداخلية الاتحادية "من دواعي سروري أن اعلن لكم اليوم افتتاح مكتب لإصدار جوازات السفر في زاخو بعد إتمام الأعمال كافة المتعلقة بهذا الجانب".

وأضاف أن افتتاح المكتب يندرج ضمن سياسة حكومة الإقليم وتوصيات رئيس الحكومة مسرور بارزاني في العمل على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وقررت وزارة داخلية إقليم كوردستان منذ بداية تشكيل الحكومة افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة في أقضية سوران بأربيل وزاخو وعقرة بمحافظة دهوك.

مزيد من الاخبار
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة