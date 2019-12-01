الداخلية تفتتح مكتباً لإصدار الجوازات في زاخو وتعد بالمزيد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد، الثلاثاء، عن افتتاح مكتب لإصدار الجوازات في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.

وقال احمد في مؤتمر صحفي عقده في زاخو بحضور محافظ دهوك فرهاد الاتروشي وممثل وزارة الداخلية الاتحادية "من دواعي سروري أن اعلن لكم اليوم افتتاح مكتب لإصدار جوازات السفر في زاخو بعد إتمام الأعمال كافة المتعلقة بهذا الجانب".

وأضاف أن افتتاح المكتب يندرج ضمن سياسة حكومة الإقليم وتوصيات رئيس الحكومة مسرور بارزاني في العمل على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وقررت وزارة داخلية إقليم كوردستان منذ بداية تشكيل الحكومة افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة في أقضية سوران بأربيل وزاخو وعقرة بمحافظة دهوك.