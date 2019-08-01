سوریا

تفجير بسيارة ملغومة يودي بحياة رجل امن ويصيب اثنين بالقامشلي

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
سيارة ملغومة تقتل رجل امن وتصيب اثنين في القامشلي
وقع التفجير صباح اليوم مستهدفاً افراد امن يحرسون معهدا للتدريب (صورة/ وسائل التواصل الاجتماعي)
القامشلي سوريا الادارة الذاتية

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الامنية الكوردية في سوريا الأحد عن وقوع تفجير بسيارة ملغومة اودى بحياة رجل أمن بمدينة القامشلي.

ووقع التفجير صباح اليوم قرب حي الأربوية مستهدفاً رجال امن كانوا يتمركزون قرب احد معاهد التدريب في المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد.

وذكرت قوى الأمن الداخلي في المنطقة على موقعها الالكتروني أن التفجير اودى بحياة احد افراد الامن وإصابة اثنين آخرين بالانفجار الذي نفذ بسيارة أجرة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية السورية أن التفجير وقع أمام الثانوية الصناعية. وأشارت الوكالة الى وقوع اصابات.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير وهو الأحد من بين هجمات استهدفت في السابق المنطقة الكوردية وتبنى داعش معظمها.

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