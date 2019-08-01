سيارة ملغومة تقتل رجل امن وتصيب اثنين في القامشلي

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الامنية الكوردية في سوريا الأحد عن وقوع تفجير بسيارة ملغومة اودى بحياة رجل أمن بمدينة القامشلي.

ووقع التفجير صباح اليوم قرب حي الأربوية مستهدفاً رجال امن كانوا يتمركزون قرب احد معاهد التدريب في المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد.

وذكرت قوى الأمن الداخلي في المنطقة على موقعها الالكتروني أن التفجير اودى بحياة احد افراد الامن وإصابة اثنين آخرين بالانفجار الذي نفذ بسيارة أجرة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية السورية أن التفجير وقع أمام الثانوية الصناعية. وأشارت الوكالة الى وقوع اصابات.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير وهو الأحد من بين هجمات استهدفت في السابق المنطقة الكوردية وتبنى داعش معظمها.