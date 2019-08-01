تركيا تستعرض خرائط "المنطقة الآمنة" وتعلن توقيت تنفيذها

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن مركز العمليات المشترك مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا يبدأ عمله الأسبوع المقبل.

يأتي هذا بعد أن اتفقت تركيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على إقامة مركز عمليات مشترك للمنطقة الآمنة على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.

وبحسب وزارة الدفاع التركية فان وفدا أمريكيا زار جنوب تركيا هذا الأسبوع للعمل على بدء العمليات في المركز وإن طائرات مسيرة تركية بدأت تنفيذ مهمات حيث ستقام المنطقة الآمنة.

ونقلت الأناضول عن أكار قوله "مركز العمليات المشترك سوف يبدأ العمل بكامل طاقته الأسبوع المقبل".

وأضاف أكار أن المسؤولين الأتراك والأمريكيين اتفقوا على أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكوردية السورية يجب أن ينسحبوا من المنطقة مع سحب أسلحتهم الثقيلة.

ولا يزال هناك خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن الخطط المتعلقة بشمال شرق سوريا التي تشكل وحدات حماية الشعب فيها القسم الأساسي من القوات التي دعمتها الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال أكار "تم إحراز تقدم ملموس. هذه بداية جيدة. ما زالت هناك أمور يتعين إنجازها.. الجهود ستستمر".

وأضاف أن أنقرة وواشنطن اتفقتا بشكل عام على المراقبة والتنسيق فيما يتعلق بالمجال الجوي في المنطقة.

وتابع "تركيا لن تسمح أبدا بإقامة حزام إرهابي شمالي سوريا، وهدفنا يتمثل في ضمان أمن الحدود أولا".

وقال "الكورد اشقاؤنا و(وحدات حماية الشعب) لا تمثلهم".

وتهدف المنطقة الآمنة المقترحة إلى تأمين قطاع بري يمتد لمسافة تزيد على 400 كيلومتر بطول حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا.