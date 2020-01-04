داخلية كوردستان تحيل نجل مسؤول الى القضاء وتؤكد: لا احد فوق القانون

أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير الداخلية باقليم كوردستان، ريبر احمد بإحالة ثلاثة متهمين اطلقوا عيارات نارية على شرطي مرور في مدينة اربيل الى القضاء.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 ان وزير الداخلية تدخل شخصيا وأمر بإحالة مهاجمي شرطي المرور الى القضاء.

واطلق مسلحان عيارات نارية على شرطي مرور احدهما نجل مسؤول في البيشمركة، يوم الثلاثاء، بعد ان ركن سيارته في مكان مخالف، وحدثت مشادة كلامية بينهما وبين شرطي المرور ثم لاذا بالفرار.

وتم اعتقال المسلحين بناء على اوامر مدير شرطة اربيل، دلير نجار، وتم اعتقال المسؤول نفسه بعد وصوله لمكان الحادث.

واكد بيان لشرطة اربيل توقيف المتهمين، فيما اكد ان "أي متهم يقف بوجه قوى الأمن الداخلي ستُتخذ بحقه اشد الاجراءات القانونية لكيلا يعلو احد فوق القانون".

سوار احمد