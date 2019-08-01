قريبا.. وفد كورستاني في بغداد

اربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع ان وفدا حكوميا من اقليم كوردستان سيزور العاصمة العراقية بغداد في وقت قريب.

وقال عضو لجنة البيشمركة في برلمان الاقليم نزار ملا غفورلكوردستان 24 ان "وفدا حكوميا من كوردستان سيزور بغداد قريبا للتباحث حول الخلافات بين الجانبين".

واضاف ملا غفور ان "كلا من بغداد واربيل تسعيان لحل كافة القضايا الخلافية بين الطرفين بكل جدية".

واشار ملا غفور الى أن الحكومتين الاقليمية والاتحادية سيتباحثان ملف عودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها وتنفيذ المادة الدستورية 140 عدا عن القضايا الاخرى.

وبين بغداد واربيل ملفات خلافية كتنفيذ المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وملف النفط ومستحقات البيشمركة وغيرها.

سوار احمد