مسرور بارزاني يتباحث مستقبل علاقات بغداد – اربيل مع علاوي

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف بتشكيل الحكومة، مستقبل العلاقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان مع زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء خلال استقبال بارزاني لعلاوي في اربيل.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان مستقبل العلاقات بين اربيل وبغداد والعملية السياسية العراقية.

واشار بارزاني الى الخطوات التي تمت مؤخرا في اطار تشكيل حكومة كوردستان فيما أكد على ضرورة حل كافة القضايا الخلافية بين اربيل وبغداد استنادا على الدستور العراقي.

من جهته هنأ علاوي مسرور بارزاني لتسلمه رئاسة حكومة اقليم كوردستان مشددا على ضرورة العمل على حل كافة المشاكل بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وأكد الجانبان على ان التوصل الى حلول سياسية بين الاقليم وبغداد من شأنه الدفع بتطور البلاد وازدهاره ودفع مسيرة التنمية نحو الأفضل.