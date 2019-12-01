عواصم اوروبية تدعو لإبعاد الحشد الشعبي من مواقع الاحتجاجات

أربيل (كوردستان 24)- دعت فرنسا والمانيا وبريطانيا الى ابعاد فصائل الحشد الشعبي من مواقع الاحتجاجات في العراق.

وجاء ذلك خلال لقاء سفراء كل من المانيا وفرنسا وبريطانيا اليوم الاحد مع رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي في بغداد.

وجاء في بيان مشترك للسفارات الثلاث ان السفراء "ادانوا قتل المتظاهرين العراقيين السلميين الحاصل منذ الاول من تشرين الاول، بضمنهم قتل خمسة وعشرين متظاهرا في بغداد يوم الجمعة الماضية".

وفتح مسلحون مجهولون بمختلف أنواع الأسلحة النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك ليلة الجمعة مما أسفر سقوط العشرات. ووصف مسؤولون الواقعة بالمذبحة الدامية.

وجوبهت المذبحة بإدانات واسعة وخصوصاً من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى رئاسة إقليم كوردستان.

ودعا السفراء عبد المهدي الى "ضمان حماية المتظاهرين، واجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل".

وشددوا على ضرورة "عدم السماح لأي فصيل مسلح، العمل خارج سيطرة الدولة".

كما حثوا حكومة بغداد على "ضمان تنفيذ القرار المتخذ باعطاء اوامر لقوات الحشد الشعبي بعدم التواجد بمواقع الاحتجاج، ومحاسبة اولئلك الذين يخرقون هذا القرار"..

وارتفع عدد الضحايا منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات الى أكثر من 400 قتيل معظمهم متظاهرون عزل وإصابة اكثر من 15 ألفاً بجروح.

ومن بين القتلى والمصابين عدد من قوات الأمن.

سوار احمد