نيجيرفان بارزاني: مستعدون للتعامل الكامل لتحقيق استقرار العراق

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على استعداد الاقليم للتعاون الكامل لتحقيق الاستقرار والامان في العراق.

وجاء ذلك، اليوم الاحد، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان فنسنت كيوم.

وفي بيان لمكتب رئاسة الاقليم اكد ان نيجيرفان بارزاني قدم خلال اللقاء نبذة عن أوضاع إقليم كوردستان ومحادثات الأطراف السياسية لتشكيل تحالف للكتل الكوردستانية في بغداد، والحوار بين أربيل وبغداد.

وعبر مدير مكتب الاتحاد الأوروبي عن شكره لتسهيلات ومساعدات إقليم كوردستان لنشاطاته، وقيم عالياً اهتمام إقليم كوردستان بأحوال النازحين واللاجئين وخاصة الذين لجأوا إلى إقليم كوردستان نتيجة التوترات الأخيرة في سوريا، وأكد على التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبين إقليم كوردستان في مساعدة اللاجئين.

وتباحث الجانبان الأحداث التي تشهدها المنطقة عموماً، وتظاهرات العراق خصوصاً، وأوضاع المناطق المتنازع عليها وسهل نينوى.

سوار احمد