"قصف مجهول" يستهدف فصائل شيعية قرب حدود العراق

أربيل (كوردستان 24)- ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مواقع لفصائل شيعية موالية لإيران تعرضت في وقت مبكر من صباح الجمعة الى قصف جوي من طائرات مجهولة في بلدة البوكمال قرب الحدود العراقية السورية.

وقال المرصد السوري على موقعه الإلكتروني إن عدة انفجارات دوت في المنطقة سبقه تحليق طائرات مسيرة لرصد تحركات الفصائل الشيعية.

ووقع القصف في بلدة الجلاء وقرية العباس بريف بلدة البوكمال.

وأفادت أنباء غير مؤكدة واردة من سوريا بان القصف استهدف قواعد لفصائل تابعة للحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي.

وأشارت تقارير صحفية الى أن الضربات تركزت على مواقع كانت إيران قد نقلت إليها في الآونة الأخيرة عدداً من الصواريخ.

وقال صحفيون إن أحد المواقع المستهدفة يعود لكتائب الإمام علي العراقية، وهي فصيل يعمل تحت لواء الحشد الشعبي.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من إسرائيل كما لم تعقب سوريا ولا إيران أو العراق على الغارة.

وكانت إسرائيل قد شنت في السنوات القليلة الماضية سلسلة غارات على مواقع للحشد الشعبي داخل العراق وفي البوكمال نفسها.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً على خلفية مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بالعراق.