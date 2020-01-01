بريطانيا توضح موقفها من فرض عقوبات على العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت بريطانيا، اليوم الاثنين، أنه ليس لديها أي خطط لفرض عقوبات على العراق، فيما دعت بغداد إلى ضمان إمكانية مواصلة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش عمله الحيوي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن جونسون سيلتقي بكبار الوزراء اليوم لبحث قضايا الشرق الأوسط، ويتحدث إلى رئيس وزراء العراق.

واشار الى ان اعلان إيران أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم يبعث على القلق، وأن بريطانيا تتحدث بشكل عاجل مع الأطراف بشأن التحركات المقبلة التي ينبغي اتخاذها.

وقال المتحدث ان هناك مواثيق دولية تحول دون تدمير التراث الثقافي، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف 52 موقعا إيرانيا، بما في ذلك أهداف مهمة للثقافة الإيرانية، إذا هاجمت طهران المواطنين أو الأصول الأمريكية.