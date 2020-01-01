التحالف الدولي يطرح أحدث موقف له بشأن مغادرة العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على ضرورة بقاء قواته في العراق لمواصلة مكافحة فلول تنظيم داعش، وأشار في الوقت نفسه الى عدم وجود أي خطط للانسحاب من العراق رداً على رسالة أمريكية أثارت بلبلة واسعة.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الرسالة الأمريكية بعد قرار أصدره البرلمان العراقي يدعو فيه كل القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد.

ولم تتضمن الرسالة توقيتات محددة لكنها اشتملت على خطط للانسحاب لدرجة أنها أشارت الى أن التحالف الدولي يتوجب عليه "اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق بشكل آمن"، كما تطرقت الى أن عمليات إجلاء القوات ستستخدم طائرات الهليكوبتر.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز مايلز كاجينز لكوردستان 24 إنه لا توجد أي خطط أو برنامج للانسحاب من العراق، مشدداً على ضرورة البقاء في البلاد.

ورفض الخوض في التفاصيل بشأن الرسالة الأمريكية، مشيراً الى أن التحالف الدولي سيصدر لاحقاً بياناً يتحدث فيه عن مستقبله في العراق.

كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد هو الآخر عدم وجود خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق رداً على الرسالة الامريكية المسربة.

وجاءت هذه المستجدات بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية في بغداد فجر الجمعة.

ويقول رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي للصحفيين إن الرسالة سيئة الصياغة لا تهدف إلا لتسليط الضوء على زيادة في تحرك القوات الأمريكية.

وكانت الرسالة موجهة إلى نائب قائد قيادة العمليات المشتركة- بغداد عبد الأمير يارالله.

وذكرت مصادر مطلعة لكوردستان 24 أن الرسالة تسربت من جهة رسمية في العراق وأنها صحيحة لكنها غامضة الى حد كبير.

وجاء في الرسالة التي تحمل توقيع البريجادير جنرال بمشاة البحرية الأمريكية وليام إتش. سيلي الثالث القائد العام لقوة مهام العراق "سيدي العزيز، احتراما لسيادة جمهورية العراق، وحسب ما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوة المهام المشتركة.. عملية العزمة الصلب بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع القادمة".

وأضافت الرسالة "إننا نحترم القرار السيادي والذي طالب برحيلنا".

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في بيان أنه التقى مع السفير الأمريكي في بغداد يوم أمس وإنه أكد "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة".

ولم يذكر أي جدول زمني لبدء الانسحاب.