القنصل الامريكي باربيل يوجه رسالة لمسيحي كوردستان والعراق

أربيل (كوردستان 24)- وجه القنصل الامريكي العام في اربيل، ستيفن فيغن، اليوم الاربعاء، رسالة الى مسيحيي اقليم كوردستان والعراق عموما، بمناسبة قدوم اعياد الميلاد وراس السنة.

وزار القنصل الامريكي مؤسسة كوردستان 24، فيما وجه رسالة تهنئة لشعب كوردستان والعراقيين عموما خلال استضافته في ستوديو كوردستان 24.

وقال فيغن "أتمنى عاما سعيدا للمسيحيين في اقليم كوردستان والعراق وأرجو أن يكون عام 2020 عاما سعيدا لكل شعب كوردستان والعراقيين كافة".

وتابع فيغن "مساء البارحة احتفلنا بعيد الميلاد في احدى كنائس عينكاوا باربيل، وها انذا هنا اليوم في فضائية كوردستان 24 وبالتاكيد سنحتفل في القنصلية ايضا".

واشاد فيغن بحالة التسامح الديني والتعايش في اقليم كوردستان.

وقال "اقليم كوردستان يمتاز بالتعددية والتسامح الديني والتعايش ونحن ندعم هذا التوجه ونرغب بتنمية هذا التعايش وتطويره اكثر ونتمنى ان يعم هذا النموذج في كل الشرق الاوسط".

واكد القنصل الامريكي في اربيل ان تنظيم داعش استهدف الاقليات الايزيدية والمسيحية في سهل نينوى.

واشار فيغن الى ان بلاده لديها مشاريع لترميم الحالة الاجتماعية في سنجار ومناطق اخرى في سهل نينوى، فيما اكد ان الاولوية هي تامين الامان والاستقرار وعودة النازحين لمناطقهم.

سوار احمد